VIDEO: Dictan prisión preventiva a hombre acusado de amenazar pareja con matar su hija

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso este sábado tres meses de prisión preventiva a Francisco Javier Rodríguez (Jefri Javier), acusado de haber amenazado a una pareja de esposos con secuestrar, violar y matar a su hija de cuatro años. Jefri Javier deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel de Najayo. #Najayo #Noticentro