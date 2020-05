VIDEO: Detienen trabajadores que intentaban marchas hacia el Palacio Nacional

View this post on Instagram

Un reducido grupo de ciudadanos intentó protestar frente al Palacio Nacional, para que se le entregue el 30% de los fondos de la AFP a los trabajadores, mientras que la uniformada frustró la acción, alegando violacion del distanciamiento social ante situación del Covid-19. Todos los detalles te los presentamos de manera detallada, hoy a las 2pm en Noticentro. #TelecentroCanal13 #Manifestación #PalacioNacional #AFP