VIDEO: Desmantelan cuatro fábricas clandestinas de fabricación de alcohol adulterado

#Nacionales | La Policía Nacional informó que hizo cuatro allanamientos donde desmanteló cuatro fábricas clandestinas dedicadas a elaborar alcohol adulterado, tres en el Distrito Nacional y uno en San Cristóbal. En los allanamientos ocuparon gran cantidad de artículos de alta peligrosidad para la salud de los ciudadanos. #Noticentro #Clerén #PolicíaNacional