Video: Depositan querella contra la JEC del DN

View this post on Instagram

El señor Julio César Martínez González se querello contra la Junta Electoral del Distrito Nacional por desacatar la sentencia número 564-2020 del Tribunal Superior Electoral, que ordena su proclamación como regidor electo de la capital, en las pasadas elecciones municipales. Amplía más datos en el enlace de la biografía. #Noticentro #JCE #Querella #EleccionesMunicipales