VIDEO: Denuncian negocios de medicamentos operan ilegal en Moca

Pese a las medidas de las autoridades que prohíben la venta y comercialización de productos de protección informal y de salud, decenas de negocios de ventas de medicamentos operan de manera ilegal o sin licencia en Moca, provincia Espaillat. Te ampliamos más a las 2pm en Noticentro. #TelecentroCanal13 #Noticentro #Covid19enRD