VIDEO: Denuncian desbordes del sistema cloacal en Cotuí

#Denuncia | En Cotuí moradores del sector San Martín, residentes específicamente en el Callejón de Chago denunciaron un desborde total en el sistema cloacal, el cual está afectando decentas de familias, esto sin recibir una respuesta de las autoridades correspondientes. Por lo que piden al Ayuntamiento de ese municipio y al Instituto de Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) ir en su auxilio. #Noticentro #NoticentroCanal13 #Cotuí