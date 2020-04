VIDEO: David Collado llama a que no se permita la entrada al DN sin el uso de guantes y mascarillas

View this post on Instagram

El alcalde de la capital David Collado, encabezó este domingo un operativo de limpieza simultáneo en las 3 circunscripciones que conforman el Distrito Nacional, con más de 500 hombres y mujeres de la brigada de aseo urbano, gestión ambiental, y fumigación de la institución, así como el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Amplía más en el enlace de nuestro perfil. #Noticentro #AlcaldíaDN #Covid-19EnRD #NoticentroFinDeSemana