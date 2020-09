VIDEO: Daurin Muñoz dice que lo condenaron solo con el testimonio de su expareja

View this post on Instagram

El periodista y expolicía Daurin Muñoz, conocido como (Sueldo Cebolla), calificó como injusto que lo condenaran a 1 año y 6 meses de prisión. Muñoz asegura que lo condenaron solo con el testimonio de su expareja y que la misma nunca mostró los mensajes donde dice que él la amenazó. #Noticentro