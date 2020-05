VIDEO: Danilo Medina se reúne con Comité de Emergencia

View this post on Instagram

El presidente Danilo Medina encabezó hoy una reunión con el Comité de Emergencias y Gestión Sanitaria para el Combate del Coronavirus (COVID-19), en la que se evaluaron las medidas implementadas durante la primera fase de la desescalada, que inició el pasado miércoles 20. En la evaluación, que tuvo lugar en el Salón Privado del Palacio Nacional, participaron los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo; de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas; y de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez; así como el director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupany.M, entre otros. #Noticentro #TelecentroCanal13 #Reunión #PalacioNacional