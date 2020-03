VIDEO: Danilo Medina se reúne con autoridades de Salud ante caso de coronavirus

View this post on Instagram

En este momento el presidente Danilo Medina sostiene reunión para dar seguimiento a la evolución del primer caso importado de #CoronavirusRD. Además de las autoridades del Gobierno, participan en el encuentro Alma Morales, representante de la OPS/OMS en la República Dominicana. #Noticentro #Reunión #CoronavirusRD #DaniloMedina