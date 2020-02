VIDEO: Danilo Medina rinde homenaje a la Bandera, Mella y Fuerzas Armadas

View this post on Instagram

Avanzan los actos de homenaje en el Palacio Nacional, tras conmemorarse hoy el 204 aniversario del natalicio de Matías Ramón Mella. A propósito de conmemorarse este 25 de febrero el día de Las Fuerzas Armada de la República Dominicana, el presidente Danilo Medina exhortó a los miembros de la institución, servir al país con calidad y con celos, salvaguardar la patria. #Noticentro #MatíasRamónMella #FuerzasArmandas #Homenaje #PalacioNacional