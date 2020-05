VIDEO: Dan el alta médica a 8 pacientes recuperados de Covid-19 en hospital de Los Minas

View this post on Instagram

BUENAS NOTICIAS | Cada día son más los recuperados de COVID-19 en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina. En el días de hoy 8 pacientes recibieron el alta médica. El informe de las autoridades del centro asistencial, indica que cuatro niñas, tres embarazadas y un adolescente le han ganado la guerra al COVID-19. #Noticentro #TelecentroCanal13 #SanLorenzoDeLosMinas #NoticentroFinDeSemana