VIDEO: Cristina Lizardo continúa distribuyendo ayudas a familias vulnerables

View this post on Instagram

La senadora Cristina Lizardo, a través de su Oficina de Gestión Senatorial, informó que dentro del Plan “Santo Domingo Quédate en casa” continuará interviniendo con soluciones concretas en sectores vulnerables, a través de operativos de fumigación, entregas de alimentos y kits de higiene. En este sentido, Lizardo expresó que “en medio de esta pandemia la prioridad es la salud y el bienestar del pueblo dominicano, hasta que salgamos de ella con la ayuda de Dios”, indicó. Más en el enlace de la biografía. #Noticentro #TelecentroCanal13 #Ayuda #CristinaLizardo