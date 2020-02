VIDEO: Continúan disturbios en Liceo de Las Terrenas, estudiantes reclaman nuevo centro educativo

View this post on Instagram

Estudiantes del Liceo Antonio de León Lantigua en la localidad Los Naranjitos en las terrenas continuaron sus reclamos solicitando un nuevo centro educativo. Ya van dos días que estos estudiantes se manifiestan frente al centro, haciendo la exigencia a las autoridades de educación. El presidente de la Asociación de Profesores Dominicano (ADP) seccional Las Terrenas y también director del referido centro Licenciado Jorge Luis Suriel, manifiesta su preocupación ante la situación que ha sido notificada al distrito local y regional y que lo mismo ha hecho caso omiso.