VIDEO: Conocen recurso de hábeas corpus a coronel Ramón Guzmán Peralta

La Novena Sala Penal del Distrito Nacional conoce en estos momentos, un recurso de hábeas corpus sometido por la defensa del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, acusado de participar en el supuesto sabotaje en los comicios municipales del pasado domingo. Los abogados del alto oficial alegan que a su cliente se le están violando sus derechos fundamentales y que los plazos de su reclusión, sin presentar pruebas, ya pasaron. Todos los detalles de manera ampliada a las 2pm en nuestra primera emisión. #Noticentro #CasoCoronel #HabeasCorpus #JCE #Sabotaje #RDDECIDE2020