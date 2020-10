VIDEO: Conocen coerción a hombres que lanzaron ácido del diablo a joven

View this post on Instagram

Ya se encuentra en la sala de audiencia del Departamento de Atención Permanente, a la espera de que se les conozcan medidas de coerción, los tres acusados de rociar con ácido del diablo a la joven yokairi Amarante a Rodríguez de 18 el pasado 25 de septiembre. Detalles en el enlace de la biografía. #Noticentro #TelecentroCanal13 #Coerción #ÁcidoDelDiablo #JusticiaRD