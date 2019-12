VIDEO: Comercio de Haití y República Dominicana reducido en un 40%

View this post on Instagram

El sector empresarial pega el grito al cielo debido a la reducción del intercambio comercial Haití y República Dominicana, aproximadamente en un 40%. La información la ofrecieron el presidente del CONEP, Pedro Brache y Celso Juan Marranzini, presidente de la AIRD. Te ampliamos a las 2pm en Noticentro. #Noticentro #Conep #SectorEmpresarial