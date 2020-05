View this post on Instagram

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván de Jesús García, solicitó al Poder Ejecutivo la apertura gradual de los negocios de sus áreas, a partir del próximo lunes 11 de mayo. Te ampliamos detalles a las 2pm en Noticentro. #TelecentroCanal13 #FederaciónDeComerciantes #EstadoEmergencia #Covid19