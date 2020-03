VIDEO: Colegio Médico afirma coronavirus circula en el país

View this post on Instagram

Colegio Médico Dominicano consideró que el virus COVID -19 podría estar circulando en el país, por lo que recomendó el cierre de todas las actividades académicas en los centros de salud. Cierre de consulta externa de los hospitales, suspensión de cirugías eléctivas. Asímismo descentralizar la prueba del coronavirus. El CMD se declara en sesión permanente y dijo que el Gobierno debe declarar la pandemia como emergencia Nacional. interrumpir por 14 semanas actividades escolares, cancelación de vuelos entre otras medidas. #Noticentro #Coronavirus #ColegioMédico #Medidas