VIDEO: Colegio de enfermería apoya sugerencia sobre cuarentena total de algunas provincias

El Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (CODOPENF), dijo este martes estar de acuerdo con el llamado que hizo la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el sentido de aplicar cuarentena total en aquellas provincias donde hay mayor incidencia del COVID-19, como el Gran Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, provincia María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, entre otras #CODOPENF #OPS #Noticentro