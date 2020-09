Video: CODOPESCA recorre Sabana de la Mar para ofrecer asistencia a pescadores

View this post on Instagram

El director ejecutivo del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (Codopesca) Carlos José Then, junto al Viceministro del Ministerio Administrativo de la Presidencia, ingeniero José Jáquez, realizaron un recorrido por el Municipio de Sabana de la Mar, donde se reunieron con los representantes de la Asociación de Trabajadores de la Pesca de Sabana de la Mar en Hato Mayor, para conocer sus necesidades y ofrecerles apoyo. Más datos en el enlace de la biografía. #Noticentro #TelecentroCanal13 #PescaYAgricultura #SabanaDeLaMar #Codopesca