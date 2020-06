VIDEO: Cientos de dirigentes pasan a apoyar a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo en Pedro Brand

View this post on Instagram

Decenas de dirigentes y militantes del partido de la Liberación Dominicana y otras organizaciones políticas se juramentaron en la fuerza del pueblo, para pasar a apoyar al Dr. Leonel Fernández a la Presidencia de la República. La actividad estuvo encabezada por el Coordinador Político de la Fuerza del Pueblo Dr. Radhamés Jiménez Peña, quien al tomar el juramento a una representación de los dirigentes para mantener el distanciamiento social, dijo que en el municipio de Pedro Brand, hoy se comienza a escribir un nuevo capítulo de la historia de esta laboriosa comunidad. #TelecentroCanal13 #RDDECIDE2020 #NoticentroFinDeSemana