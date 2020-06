Video: Cientos de dirigentes del PRSC pasan al proyecto Reformistas con Luis, en P rimera Vuelta

View this post on Instagram

La comisión coordinadora del proyecto Reformistas con Luis, en Primera Vuelta, encabezó este fin de semana una gran jornada de juramentaciones de cientos de dirigentes y militantes del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), en diferentes provincias del sur y el Gran Santo Domingo. La amplia jornada de integración fue encabezada por Eddy Alcántara, presidente en funciones y Daniel Perdomo, vicepresidente del PRSC, respectivamente, quienes además sostuvieron varias reuniones políticas en las que participaron dirigentes y candidatos congresuales de la citada organización. Más en el enlace de la biografía. #Noticentro #TelecentroCanal13 #RDDECIDE2020