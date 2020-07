View this post on Instagram

Miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) detuvieron la madrugada de este viernes, en Dajabón, 96 haitianos tratando de penetrar irregularmente al país. Los indocumentados eran 51 hombres, 25 mujeres y 20 menores de edad. En el operativo fueron utilizados drones y vehículos que s encuentran desplegados en la zona de Dajabón. #Cesfront #Dajabón #Noticentro