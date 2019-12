VIDEO: Cesfront decomisa 330,800 unidades de cigarrillo de contrabando

View this post on Instagram

El Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre CESFRONT, hizo entrega a la Dirección General de Aduanas de 330,800 unidades de cigarrillos que fueron incautados en diferentes operativos realizados en Dajabón. #Noticentro #Contrabando #Dajabón #Cigarrillos