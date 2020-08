Video: Buzos continúan este sábado búsqueda de Lizmary

View this post on Instagram

Rescatistas continúan este sábado la búsqueda en aguas del Mar Caribe, del cuerpo de la pequeña Lizmary de nueve años, alegadamente violada y asesinada por un hombre en el Ensanche Isabelita. El acusado quien habría confesado el crimen, días después se retractó y sostuvo que confesó bajo amenazas, por lo que el caso fue declarado complejo. #Noticentro #TelecentroCanal13 #CasoNiñaLizmay #Buzos