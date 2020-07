Video: Botello afirma el PRSC no llegó ni al 2% de los votos

View this post on Instagram

El Partido Reformista Social Cristiano tendrá que ser sometido a un profundo reordenamiento por la pérdida sufrida en materia de votos en las pasadas elecciones. Según el dirigente Pedro Botello, la entidad política fundada por Joaquín Balaguer de partido mayoritario, ahora transita el carril de los minoritarios, debido a que no llegó ni al 2% de los votos. #Noticentro #TelecentroCanal13 #AFP #PRSC