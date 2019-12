VIDEO: Bomberos logran sofocar incendio en cafetería de Villa Consuelo

View this post on Instagram

Siete unidades del cuerpo de bomberos del Distrito Nacional sofocaron este martes un incendio que se produjo tempranas horas de la mañana de este martes, en una ferretería ubicada en la calle Barahona esquina Charles Pie en Villa Consuelo. De acuerdo al jefe del cuerpo de bomberos Luis Frometa Herasme, los investigadores dieron con el punto de origen pero estudiarán las causas del incendio. #Noticentro #Incendio #Ferretería #Bomberos