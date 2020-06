Video: Autobuses OMSA circularán en nuevos horarios desde este domingo﻿

View this post on Instagram

La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) informó hoy que sus unidades en el Gran Santo Domingo, Santiago y Barahona, circularán de lunes a viernes en horario de 6 de la mañana a 9:30 de la noche. #TelecentroCanal13 #OMSA #TransporteEstatal #NoticentroFinDeSemana