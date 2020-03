VIDEO: Ascienden a 202 los casos de coronavirus en en el país; la mayoría en el DN

View this post on Instagram

El ministro de Salud Publica, Rafael Sánchez Cardenas informó este domingo que ascienden 202, los casos confirmados de coronavirus, siendo el Distrito Nacional el lugar de más casos registrados con 88, seguidos Santo Domingo con 31 y Santiago con 29. #Noticentro #Coronavirus #SaludPública #Contagios #NoticentroFinDeSemana