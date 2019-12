VIDEO: Apresan hombre acusado de herir a su ex-concubina y a pareja de esta

View this post on Instagram

Fue apresado por miembros de la Policia Nacional compuesto por la preventiva y DICRIM, un hombre acausado de haber herido a machetazos a su ex pareja y la actual pareja de esta, en un hecho ocurrido en Sabana Grande del Municipio de Cevicos, provincia Sánchez Ramírez. A las 2pm te ampliamos los detalles de la información. #Noticentro #Agresión #Cotuí #ViolenciaRD