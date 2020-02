View this post on Instagram

El jefe de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte, confirmó hace unos momentos el apresamiento del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta y el técnico de una telefónica Manuel Antonio Regalado Martínez, vinculados al conocimiento de una presunta trama para sabotear las elecciones municipales del 16 de febrero, las cuales fueron suspendidas tras iniciar con fallas en el sistema de voto automatizado. #Noticentro #PolicíaNacional #EleccionesMunicipales #RDDECIDE2020 #CasoCoronel