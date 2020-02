VIDEO: Anuncian a Margarita Cedeño como compañera de boleta de Gonzalo Castillo

View this post on Instagram

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, anunció este lunes a la actual vicepresidenta de la republica Margarita Cedeño como su compañera de boleta para las elecciones presidenciales de mayo 2020. Detalles a las 8 por Telecentro, canal 13 #RDDECIDE2020 #EleccionesFebrero2020