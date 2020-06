VIDEO: Allanan propiedades de Micky López y Amalia Pilarte

View this post on Instagram

Momento del allanamiento llevado acabo al rededor de las 5:00 AM de este lunes, en la residencia en La Vega de Amalia Pilarte, candidata a diputada por el PRM y su esposo Mickey López, acusados de narcotráfico con una fortuna ascendente a más de siete mil millones de pesos. Todos los detalles a las 2pm en nuestra primera emisión. #Noticentro #Allanamientos #MickeyLópez #Narcotráfico