Video: Alcalde de Arenoso y director municipal de Sabana Grande renuncian al PLD y pasan a FP

El alcalde de Arenoso y el director del distrito municipal de Sabana Grande, Miguel Concepción y Cristian Concepción, respectivamente, renunciaron al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para pasar a formar parte de las filas de Fuerza del Pueblo. A estas renuncias, anunciadas en actos por separado, se sumó la del presidente del PLD en Arenoso, Joel Aquino y más del noventa por ciento de la dirección municipal de Arenoso. Amplía más datos en el enlace de la bio. #TelecentroCanal13 #RenunciasPLD #NoticentroFinDeSemana