VIDEO: Agentes salen a las calles a orientar sobre el uso de guantes y mascarillas

Retén policial y militar de esta mañana hacia el Distrito Nacional, se debió a que los agentes estaban orientando y concientizando a los chóferes y pasajeros sobre el uso de mascarillas y guantes ante la pandemia del Covid-19. Esta medida es adoptada luego que el presidente Danilo Medina ampliara la vigilancia en las calles para que se respete el distanciamiento social. #Noticentro #Covid-19 #NoticentroFinDeSemana