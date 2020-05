VIDEO ADN considera problema vertedero de Duquesa no puede esperar ni un día más

View this post on Instagram

La Alcaldía del Distrito Nacional considera que el problema del vertedero de Duquesa, no puede esperar ni un día más por su solución definitiva. En tal sentido, solicitó que se convoque a la Comisión Presidencial de Reestructuración de Duquesa para que disponga un plan de acción urgente y se realicen las acciones necesarias para solucionar este gran problema sanitario. #TelecentroCanal13 #AlcaldíaDN #NoticentroFinDeSemana