Video: actor italiano queda atrapado junto al cadáver de su hermana muerta por COVID-19

“Estamos arruinados, Italia nos ha abandonado”, expresó el actor italiano Luca Franzese luego de quedar atrapado en su casa junto al cuerpo sin vida de su hermana, quien murió a causa del COVID- 19 la noche del sábado 7 de marzo. “Yo estoy destruido, con todo el dolor del mundo y tengo que afrontar esta situación con mi hermana muerta en la cama y sin saber qué hacer”, continuó mientras dirige el objetivo de su cámara al cadáver de Teresa, quien al momento de su muerte contaba con 47 años de edad. Amplía la información en el enlace de la bio. #Noticentro #Coronavirus #Actor #Italia