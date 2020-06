VIDEO: Abinader y el PRM retan al PLD a someterse a una investigación sobre narcotráfico en política

SANTO DOMINGO, D.N.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM), y su candidato presidencial Luis Abinader emplazaron hoy al oficialista Partido de la Liberación Dominicana a someterse a una investigación de la Interpol o la DEA sobre narcotráfico en política.

En rueda de prensa encabezada por el presidente del partido, senador José Ignacio Paliza, el PRM asegura que el Gobierno y el PLD no tienen autoridad moral para señalar a nadie en materia de narcotráfico en la política, mientras no ejecuten solicitudes de extradición pendientes y no responda la acusación de César el Abusador de donar altas sumas de dinero.

“La democracia y la ciudadanía exigen de todos los actores políticos un comportamiento ejemplar. Las autoridades del Partido Revolucionario Moderno y su candidato presidencial están a la altura de esas expectativas, pero nuestros adversarios, no.

Esperamos que, si todavía tienen algo de decencia, cambien de ahora en adelante esa vergonzosa forma de hacer política”, precisaron el principal partido del país y su candidato presidencial.

Paliza empezó señalando que en las últimas semanas el equipo de campaña del candidato del Gobierno promueve por diversos medios de comunicación mensajes totalmente falsos, o evidentemente manipulados con el malicioso objetivo de dañar la reputación de nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, y la del Partido Revolucionario Moderno.

“Algunos de estos falsos o manipulados mensajes fueron utilizados por plataformas informativas, radiales y de redes sociales, para tratar de impulsar la disminuida preferencia electoral del candidato gobiernista mediante una manifiesta campaña sucia”, precisa el documento leído por Paliza, que incluye además los siguientes contenidos:

No es la primera vez que el partido oficial recurre a este degradante recurso en una campaña electoral. En la memoria de los dominicanos y en la de los miembros de nuestro partido permanecen grabados ataques malintencionados y desconsiderados registrados para siempre en la historia universal de la infamia.

En toda campaña electoral existen tres modalidades posibles de acuerdo al carácter moral de los candidatos y su entorno: la campaña positiva, la campaña negativa y la campaña sucia.

La positiva comunica soluciones; la negativa comunica debilidades ciertas; y la sucia, solo comunica mentiras.

Nosotros practicamos y promovemos la campaña positiva, toleramos la campaña negativa, pero rechazamos enérgicamente la campaña sucia; porque degrada el proceso democrático, empobrece la actividad política y reduce la participación ciudadana.

En esta rueda de prensa nos proponemos identificar algunas de esas campañas y también a su principal autor material: Campaña sucia fue el apresamiento del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta mediante una falsa imputación con el único propósito de señalar a nuestro candidato presidencial como responsable de la suspensión de las elecciones municipales de febrero pasado.

Campaña sucia fue utilizar a figuras de la farándula y falsos estudiantes para desacreditar a la universidad O&M, una institución académica respetada, con el único fin de empañar la imagen del candidato a través de su familia.

Campaña sucia, y de la peor clase, fue la difusión por redes sociales, y en comentario en un importante programa radial, de un manipulado resultado de laboratorio con el nombre de nuestro candidato presidencial para poner en duda su condición de salud.

Este comportamiento insensible e infame debe ser condenado por todos los dominicanos; porque no es política decente injuriar y difamar a alguien que intenta curarse de los padecimientos del virus.

No cabe duda que esta manipulación es un acto inhumano, vil y ruin contra un candidato que decidió recorrer el país, provincia por provincia, en una ruta solidaria para ayudar a su pueblo sin temor a contagiarse. Nuestro candidato está cumpliendo el protocolo de recuperación en su casa, pero se mantiene en comunicación permanente con todos nosotros.

Luis Abinader volverá pronto, Dios mediante, al campo de batalla para librar el combate final contra todos los virus malignos que afectan al pueblo dominicano. Lo tendremos como siempre, enérgico y trabajador, liderando a su partido y al país hacia la victoria definitiva.

Denunciamos enérgicamente que esta práctica inmoral se repetirá con más fuerza en los días por venir y que tendrá el mismo ejecutor de siempre: un embajador adscrito a la Cancillería.

Nosotros esperamos que se corrija este rumbo torcido para recuperar la decencia necesaria en cualquier contienda electoral, concluye el documento.