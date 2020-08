Video: Abinader se reúne en Palacio ante posible reajuste del presupuesto Nacional

View this post on Instagram

El presidente Luis Abinader se reunió este sábado con el Consejo Económico del Gobierno, ante un posible reajuste al Presupuesto Nacional, para disponer de recursos para combatir la pandemia y los posibles efectos que pudiera dejar en el país, el paso de la tormenta tropical Laura. Así lo afirmó Miguel Ceara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, en un encuentro con altos funcionarios del Gobierno, llevado a cabo en el salón privado del tercer piso del Palacio Nacional.