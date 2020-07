Video: Abinader informa ofrecerá semanalmente información sobre su gestión

View this post on Instagram

El presidente electo, Luis Abinader, dijo este lunes que semanalmente estarán ofreciendo información en el local donde funcionará el equipo de mando y transmisión, que operará en Hostal Licolás de Ovando, en la Zona Colonial. Todos los los detalles a las 2pm en nuestra primera emisión. #Noticentro #TelecentroCanal13 #LuisAbinader #ZonaColonial