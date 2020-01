VIDEO: Abinader asegura que resultados de encuesta reflejan realidad

View this post on Instagram

El candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, aseguró que los resultados de la encuesta Mark Penn reflejan la realidad del cambio político que se aproxima. La firma encuestadora Mark Penn coloca a Luis Abinader en primer lugar para las elecciones del Mayo con un 43%, Gonzalo Castillo con un 28 y Leonel Fernández con un 19% . Te ampliamos los detalles a las 2pm en Noticentro. #Noticentro #PRM #Encuenta #MarkPenn