VIDEO: 21 chinos aislados en RD tras regresar de China por celebración de año nuevo

21 chinos que residen en República Dominicana y que viajaron a China por la fiesta de Primavera, regresaron al país y se encuentran aislados en sus casas por voluntad propia para evitar cualquier situación con el Conavid 19, afirmó este jueves el embajador China en RD, Zhang Run. Detalles a las 8 por Telecentro canal 13