Trump asegura enviará guardia nacional si no se retoma el control en mineápolis

WASHINGTON.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con enviar la Guardia Nacional a Mineápolis, en Minesota para «hacer bien el trabajo», si el alcalde no retoma el control de la ciudad en medio de los disturbios que no cesan desde que el afroamericano George Floyd muriera a manos de un policía.



«Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd y no dejaré que eso suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le he dicho que los militares están con él todo el tiempo», ha escrito el mandatario en su cuenta de Twitter, al agregar que ante cualquier dificultad van a asumir el control, «pero cuando empiece el saqueo, empezará el tiroteo».



Trump ha calificado la actual situación en Mineápolis de «una falta total de liderazgo» y ha asegurado que no va a quedarse atrás viendo cómo destrozan la ciudad.

«O el muy débil alcalde radical de izquierda, Jacob Frey, se hace cargo y toma la ciudad bajo control, o enviaré la Guardia Nacional para hacer bien el trabajo», ha escrito el presidente estadounidense.