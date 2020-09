Trump arremete contra Meghan Markle y le desea «mucha suerte» al príncipe Enrique

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este miércoles que no es «fanático» de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, y le deseó a su esposo, el príncipe Enrique, «mucha suerte» luego que la pareja instara a los estadounidenses a votar en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

«No soy fan de ella», dijo Trump sobre Markle, y agregó que «probablemente ella haya escuchado eso» en otras ocasiones. «Pero le deseo mucha suerte a Enrique, porque la va a necesitar», enfatizó el mandatario.

Este miércoles, la duquesa de Sussex declaró en un video que las próximas presidenciales son las «elecciones más importantes en nuestra vida», mientras que el príncipe Enrique, que no es ciudadano estadounidense, comunicó a los espectadores que no podrá votar este año y reconoció que nunca ha votado en el Reino Unido, ya que se espera que la realeza se mantenga políticamente neutral. No obstante, en su mensaje llamó a los norteamericanos a «rechazar el discurso del odio, la desinformación y la negatividad en línea».

El mensaje de la pareja desató una fuerte polémica. Además, a pesar de que Meghan y Enrique no manifestaron apoyo a ningún candidato en particular, algunos espectadores interpretaron sus comentarios como un respaldo a Joe Biden, aunque una fuente cercana al príncipe lo negó.

Fuente: EFE