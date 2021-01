Senador Iván Silva favorece implementar toque de queda sectorizado

SANTO DOMINGO D.N.- El senador por La Romana, doctor Iván Silva, consideró este lunes que el Gobierno debería quitar el toque de queda general y permitir la libre circulación, aplicando medidas más estrictas en las zonas o sectores donde más contagios se presenten.

“Debemos abrir todo, dejar que la gente fluya. De forma aleatoria hacer pruebas en distintos lugares y así tener más control en puntos focales”, explicó el doctor y político del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Consideró que las medidas hasta el momento no han sido del todo efectivas porque se intenta controlar un país completo, cuando lo ideal sería dejar que las personas circulen libremente y realiza operativos masivos en los sectores más vulnerables o los que presenten mayor número de contagios.

Iván Silva dijo que es más efectivo si se determina el nivel de contagio en una localidad, que tratar de hacerlo en el país completo, por lo que recomendó crear mecanismos que posibiliten el seguimiento perimetral.

“Hay que establecer un cordón epidemiológico donde se hagan pruebas y controlar todo, pero por partes. Identificar los más vulnerables y sacarlas de allí, crear parámetros y dar seguimiento sectorizado a la pandemia”, manifestó Silva.

A su juicio, esto permitiría crear una barrera inmunológica humana porque los más vulnerables estarían protegidos con los que se infectaron y crearon inmunidad al covid-19.

“Lo que nos interesa es que las personas no mueran por el virus, no es que no se infecten”, puntualizó el legislador, quien reiteró que prefiere cuarentena sectorizada.

Las ponderaciones de Silva surgen por los cambios que ha hecho el Gobierno a los horarios del toque de queda, en razón de constantes reclamos sociales y económicos.

Este lunes inicia un nuevo horario para la libre circulación, desde las 5:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde con permiso de tránsito hasta las 8:00 de la noche. Los fines de semana es desde las 5:00 de la mañana hasta las 12 del mediodía, con tránsito permitido hasta las 3:00 de la tarde.