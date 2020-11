Rendirán informe favorable a ley que prohíbe matrimonio de menores de 18 años

SANTO DOMINGO. –La Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó este jueves rendir un informe favorable al proyecto de ley que modifica el artículo 144 del Código Civil de la República Dominicana, donde se prohíbe el matrimonio de menores de 18 años de edad.

La reunión celebrada en uno de los salones de la Cámara de Diputados estuvo presente el presidente de ese órgano, Alfredo Pacheco, quien votó de forma simbólica por la aprobación de la iniciativa.

Mientras que el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Alexis Jiménez explicó que la decisión fue tomada por los miembros de la comisión luego de desarrollar un amplio debate.

La pieza del diputado José Horacio Rodríguez en uno de sus considerandos establece que es un requisito fundamental para asegurar que las niñas y adolescentes, puedan completar su educación, reducir los embarazos en la adolescencia, reducir la tasa de mortalidad materna e infantil, así como reducir los niveles de violencia de género en la República Dominicana.

En otro de los considerando se establece que existe una relación entre el índice de pobreza y matrimonio o unión de menores, evidenciado por el hecho de que el 59% de las niñas con mayores niveles de pobreza del país se unen o casan antes de los 18 años y el 23% lo hace antes de los 15 años y que, en ese sentido, las conclusiones de un estudio del Banco Mundial y la UNICEF de 2017, con base en datos de 2015, establecen que la pobreza general del país se habría reducido en 30% al 27%, si se eliminara el matrimonio de menores de edad en el país.

El presidente de la comisión aclaró que ningún miembro de la Comisión de Justicia favorece el matrimonio infantil en el país, tras asegurar que el matrimonio infantil en la república dominicana no existe.

“Lo que sí quiero dejar bien claro es que en esta comisión es las posiciones que hemos vertido, que quiero queden claras y que he vertido de manera personal y que ninguno de los diputados según la impresión que tenemos ningún diputado está de acuerdo con el matrimonio infantil. No existe matrimonio Infantil en la república dominicana”, precisó Alexis Jiménez

La comisión recibió un documento del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, donde el organismo fija su posición en torno a la iniciativa.

La institución señala que no se puede permitir que las niñas y adolescentes sigan sufriendo los abusos, violencia, embarazos no deseados y violaciones que son perpetradas contra menores de edad.