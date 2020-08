RD gana en dos competencias internacionales de belleza

BOCA CHICA.- Bajo un estricto protocolo de seguridad se llevaron a cabo los certámenes los certamenes de Hispanoamerica Internacional y Queen Of The Continents Internacional 2020, en los cuales República Dominicana se llevó la corona.

El evento que contó con la producción Juan Laporte, se celebró en las instalaciones del hotel Hamaca en Boca Chica y contó con representantes de México, Puerto Rico, Perú, entre otros.

Alberto Mejía, de República Dominicana fue coronado como Mister Clásico Hispanoamérica Internacional; Ana Guevara de México recibió el título de Miss Hispanoamérica Internacional, y Faviola Jiménez, es la nueva Little Hispanoamérica Internacional.

Asimismo, Cristina Pérez, resultó electa como Señora Joven Hispanoamérica Internacional; Jennifer Cabral, Petite Hispanoamérica Internacional e Isa Serrano, Teen Petite Hispanoamerica Internacional, todas representantes dominicanas.

También resultaron electas como Petite Queen Of The Continents Internacional Dahiana Almonte; Laura almonte como Preteen Queen of The Continents Internacional, y en la categoría de las Mises, Vianel Roque de Puerto Rico fue coronada como Miss Queen Of The Continents Internacional 2020.

La gala de coronación estuvo bajo la coordinación y coreografía de Wellingthon Tejeda y la conducción de Anibal Brito. Los candidatos de República Dominicana fueron enviados por la Organización Queen Of The Continents Republica Dominicana.