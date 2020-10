Radhamés González  se compromete cumplir con Ley 63-17;  recibe en OMSA al diputado Tobías Crespo

SANTO DOMINGO D.N.- El director dela Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Radhamés González, recibió este jueves en su despacho al diputado del partido Fuerza del Pueblo y creador de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Tobías Crespo, con quien conversó sobre diferentes tópicos relacionados con el cumplimiento de la referida normativa, promulgada en el año 2017.

González agradeció a Crespo su visita, la cual se inscribe dentro de la labor del legislador oriundo de Azua, de fiscalización y seguimiento a la ley que, entre otras cosas, busca el fortalecimiento de la educación vial a los fines de evitar los accidentes de tránsito, y poner al usuario del transporte como eje fundamental.

“Yo le pido a Tobías Crespo, que no solo me fiscalice, sino que también me ayude en esta tarea que ha puesto en mis manos el señor presidente Luis Abinader, por lo cual, estamos en la disposición de llevar a cabo con éxito para convertir a la OMSA en la mejor empresa de servicio de transporte”, apuntó.

De su lado Tobías Crespo recordó que la Ley 63-17 persigue que el usuario sea tratado de manera digna, que reciba un servicio de calidad, con calidez y a un precio razonable, que le permita transportarse con una inversión de no más de un 6% de sus ingresos.

Destacó la importancia de que un ex diputado como Radhamés González, haya sido colocado al frente de la institución de transporte estatal, ya que durante su paso por la Cámara Baja fue uno de los responsables de la aprobación de la normativa, por lo que aseguró, que a aplicará y dará seguimiento como se requiere.

La visita de Crespo al director de la OMSA, es la segunda que realiza a entidades del sector transporte, como parte de un conjunto de encuentros que se propone llevar a cabo a los fines de cumplir con su labor de fiscalización de la ley de tránsito, tal y como le fuera conferido por la Cámara de Diputados.