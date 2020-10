SANTO DOMINGO D.N.- La Procuraduría General de la República citó para este viernes a ex asistente del ex presidente Danilo Medina, Robert de la Cruz, al ex presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho y el alcalde de Pedro Brand Wilson Paniagua, para ser interrogados entorno a sus declaraciones de bienes.

Hasta el momento no se ha informado si todavía continúan reunidos con la magistrada Mirian Germán.